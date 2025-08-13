ƏRBƏİN VƏ DÜNYA XALQLARI
Foto Reportaj | Əba Abdullah Hüseyn və Əbülfəzlil Abbasın müqəddəs hərəmindən görüntülər
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Əba Abdullah Hüseyn əleyhi səlam və Əbülfəzlil Abbasın əleyhi səlam müqəddəs ziyarətgahları İlahi eşq və məhəbbət qoxusunun bürüdüyü mənəvi bir məkan, milyonlarla Ərbəin zəvvarının təsvir olunmaz şövq və şövqlə toplaşdığı pənahqahdır. Bu günlərdə Ali Məqamlı Rəhbərin Həcc və ziyarət məsələləri üzrə nümayəndəsi Höccətül-İslam vəl-müslimin Seyid Əbdül Fəttah Nəvvab da bu nurlu məkanları ziyarət etmək imkanı qazanıb. O, Hüseyn aşiqlərinin coşqulu məclisində iştirak edərək, Əba Abdullah əl-Hüseyn (ə) və Həzrət Əbül-Fədl əl-Abbasın (ə) müqəddəs hərəmlərinə bağlılığını ifadə edib.
