ƏRBƏİN VƏ DÜNYA XALQLARI
Foto Reportaj | Sütun 1407; Ərbəin zəvvarlarının Bab Əl-Həvayc Qəmər Bəni Haşimə ilk salamladığı məkandır
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İmam Hüseynin (əleyhi səlam) Ərbəin zəvvarlarının Kərbəlaya doğru atdığı məhəbbət vəeşqlə dolu milyonluq addımlarından sonra zəvvarlar Salam Sütunu kimi tanınan 1407-ci sütuna çatırlar. Burası, zəvvarların qəlbinin ilk olaraq Qəmər Bəni Haşimin, Həzrəti Əbülfəzlil Abbasın (əleyhi səlam) müqəddəs günbəzinə baxdığı məkandır, tozlu-torpaqlı yolun Vüsal rəng və qoxusunu özünə aldığı nöqtə.
13 avqust 2025 - 13:52
Xəbər kodu: 1716581
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Foto: Mehdi Cəfəri
