ƏRBƏİN VƏ DÜNYA XALQLARI
Foto Reportaj | İmam Hüseynin (əleyhi səlam) Ərbəin zəvvarlarının Eşq Yürüşü
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Dünyanın hər yerindən milyonlarla zəvvar, ürəklərin Ağası, Şəhidlərin sərvər və rəhbəri, Həzrət Əbu Abdullah Əl-Hüseynə (əleyhi səlam) məhəbbət sərgiliyərək, əzəmətli Ərbəin yürüşündə iştirak edirlər. İraqın müxtəlif şəhərlərindəki yollar ilə Kərbəlai Muallada sona çatan bu milyonluq piyada yürüş hər il Əhli-Beyt (ə) aşiqlərinin izdihaml iştirakına şahid olur.
13 avqust 2025 - 14:08
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Foto: Həmid Abidi
