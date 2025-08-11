Vaşinqtonda keçirilən İrəvan–Bakı danışıqlarının nəticələri Paşinyan və Pezeşkianın telefon danışığının əsas mövzusu olub

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Ermənistanın baş naziri telefon danışığında İran prezidentinə Ermənistan ilə Azərbaycan Respublikası arasında Vaşinqtonda keçirilən son danışıqların nəticələri barədə məlumat verib.
O, sözügedən danışıqların nəticələrini İran prezidentinə təqdim edərək, Ermənistan ilə Azərbaycan Respublikası arasında sülhün bərqərar olmasının region üçün yaratdığı imkanları vurğulayıb.
Paşinyan bildirib ki, regional marşrutlar ölkələrin ərazi bütövlüyü, suverenlik və yurisdiksiya prinsipləri çərçivəsində və qarşılıqlı fəaliyyət əsasında işləyəcək.
Ermənistan hökumət başçısı, həmçinin İranlı həmkarının Vaşinqton razılaşmalarına verdiyi qərəzsiz qiymətə görə təşəkkür edib və Pezeşkianın yaxın vaxtlarda Ermənistana edəcəyi səfərin əhəmiyyətini vurğulayıb.
