Əliyevlər sülalə rejimi Suriyaya hakim kəsilmiş vəhhabi terrorçu Əhməd əş-Şaraanı aeroprta kimi yola saldı

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Suriya Ərəb Respublikasına çevriliş yolu ilə hakim kəsilən “Təhrir əl-Şam” vəhhabi terror qruplaşmasının başçısı Qolani ləqəbli Əhməd əş-Şaraanın əliyevlər sülalə rejiminə “işgüzar” səfəri iyulun 12-də, 18:00 radələrində başa çatıb.
AZƏRTAC xəbər verir ki, hər iki rejimin Dövlət bayraqlarının dalğalandığı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda “ali qonağın şərəfinə” (yəni baş kəsən vəhhabi terrorçu üçün) fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.
Təhrir əl-Şam terror qrupunun vəhhabi lideri Əhməd əş-Şaraanı əliyevlər sülalə rejiminin baş nazirinin birinci müavini Yaqub Eyyubov, xarici işlər nazirinin müavini Fariz Rzayev və digər rəsmi şəxsləri yola saldılar.
Sizin rəyiniz