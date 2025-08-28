ABŞ dövlət katibi Vaşinqtonda israilli həmkarı və Qrossi ilə İranla bağlı məsləhətləşmələr aparır

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İngiltərə, Fransa və Almaniyanın xarici işlər nazirləri ilə danışıqlardan əlavə, ABŞ dövlət katibi Marko Rubio Vaşinqtonda israilli həmkarı və Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru Rafael Qrossi ilə görüşüb və onlarla İranı müzakirə edib.
ABŞ Dövlət Departamentinin sözçünün müavini Tommy Pigott bildirib ki, Rubio görüş zamanı israilli həmkarı ilə “Qəzza, Livan və Suriyadakı əsas məsələləri” müzakirə edib.
Piqott iddia edib: “Bundan əlavə, dövlət katibi İranın bədxah təsirinə qarşı mübarizənin vacibliyini müzakirə edib”.
Tərəflər razılaşıblar ki, onlar arasında sıx və davamlı əməkdaşlıq regionun təhlükəsizliyi və rifahı üçün həyati əhəmiyyət kəsb edir.
