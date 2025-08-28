Pentaqon siyasi məqsədlər üçün təbliğat hazırlamaq və yaymaq üçün süni intellektdən istifadə edəcək

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: ABŞ Xüsusi Əməliyyat Komandanlığının (SOCOM) The Intercept tərəfindən dərc edilən sənədinə əsasən, ABŞ ordusu xaricdə siyasi məqsədlər üçün təbliğat hazırlamaq və yaymaq üçün süni intellektdən istifadə etməyi planlaşdırır. Layihənin məqsədi “xarici hədəf auditoriyalarına təsir etmək” və “müxalif arqumentləri boğmaq”dır.
Gələcək hərbi texnologiyalar üçün “istək siyahısı” kimi hazırlanan sənəddə süni intellekt proqram təminatı da informasiya müharibəsi üçün vacib hesab edilir. Siyahıda vurğulanan texnologiyalar arasında ən son kameralar, sensorlar, istiqamətləndirilmiş enerji silahları və digər hədəfləmə və məhvetmə cihazları var. Bu texnologiyalar arasında informasiya müharibəsi üçün nəzərdə tutulmuş maşın öyrənmə proqramı var.
Sənəddə həmçinin “ABŞ-ın təbliğatına qarşı çıxmaq və ya gözdən salmaq istəyən şəxslərin və ya qrupların profillərinə, şəbəkələrinə və sistemlərinə” daxil olmaq imkanından bəhs edilir.
