Əraqçi avropalı həmkarlarına səsəndi: İran sizin qanunsuz hərəkətinizə lazımi cavab verəcək

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Üç Avropa ölkəsinin xarici işlər nazirləri və Avropa Birliyinin xarici siyasət komissarı bir saat əvvəl ölkəmizin xarici işlər naziri Seyid Abbas Əraqçiyə telefonla zəng edərək, JCPOA-dakı fikir ayrılıqlarının həlli kimi tanınan prosesə başlamaq üçün Təhlükəsizlik Şurasına rəsmi məlumat vermək niyyətlərini ölkəmizin xarici işlər nazirinə çatdırıblar. Eyni zamanda, problemlərin həlli və Təhlükəsizlik Şurasının sanksiya qətnamələrinin geri qaytarılmasının qarşısının alınması üçün yaxın 30 gün ərzində diplomatik həll yolu tapmağa hazır olduqlarını vurğulayıblar.
Ölkəmizin xarici işlər naziri üç Avropa ölkəsinin bununla bağlı hərəkətini əsassız, qanunsuz və heç bir hüquqi əsası olmayan hesab edib.
Əraqçi İranın nüvə məsələsi ilə bağlı məsələlərin həlli üçün diplomatiyaya sadiq qalaraq məsuliyyətli və xoş niyyətli fəaliyyətini xatırladaraq, bildirib ki, İran İslam Respublikası öz milli hüquq və mənafelərini qorumaq və təmin etmək üçün üç Avropa ölkəsinin bu qanunsuz və əsassız hərəkətinə layiqli cavab verəcək.
