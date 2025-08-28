Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Alman mediasının istinad etdiyi yeni sorğuya əsasən, almanların böyük əksəriyyəti Ukraynanın sülhə nail olmaq üçün Rusiyaya ərazi güzəştinə getməli olduğuna inanır.
Forsa sorğu agentliyinin avqustun 18-19-da keçirdiyi sorğu nəticəsində məlum olub ki, 1002 respondentin 52 faizi Ukraynanın sülh prosesini asanlaşdırmaq üçün ərazi iddialarından əl çəkməsi ilə razılaşıb.
Bu fikrə dəstək xüsusilə Ukraynaya dəstəyi tənqid edən Almaniya üçün Alternativ (AfD) partiyasının tərəfdarları arasında yüksək olub və 72 faiz belə güzəştlərin lehinə olub. Əsas partiyalar arasında seçicilərin əhəmiyyətli hissəsi də bu fikri dəstəkləyib: Xristian mühafizəkarlarının 43 faizi və Sosial Demokratların isə 48 faizi Kiyevin belə bir kompromislə razılaşmalı olduğunu bildiriblər.
