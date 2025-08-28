Bəhreynə hakim kəsilmiş vəhhabi Xəlifə sülalə rejimi faşist İsrailin yeni səfirini qarşılayıb

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Bəhreyn Xəbər Agentliyinin (BNA) verdiyi məlumata görə, Bəhreynin xarici işlər naziri Əbdüllətif bin Rəşid Əl-Zəyani faşist İsrail rejimin yeni səfiri Şmuel Roelin etimadnaməsini paytaxt Manamada qəbul edib.
Rəsmi Bəhreyn Xəbər Agentliyinin məlumatına görə, Əl-Zəyani regionda sülh, təhlükəsizlik və sabitliyin “dəstəklənməsi” üçün səylərin davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.
Qeyd edək ki, faşist İsrail rejimin Bəhreyndə yeni səfirinin qarşılanması bu rejimin Qəzzada 62 mindən çox insanı öldürdüyü və ərazinin 95 faizini yerlə-yeksan etdiyi bir vaxta təsadüf edir.
Sizin rəyiniz