Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Ukraynada İranın yaxın saatlar və ya günlər ərzində Ukrayna ərazisinə ballistik raketlər ata biləcəyi ehtimal olunan ssenariyə ciddi şəkildə hazırlaşırlar. Bu, Ukrayna sionist yönümlü Zelenskiy rejiminin isbatlada bilmədiyi amma iddia etdiyi Rusiyaya daşınan hərbi təyinatlı yük aparan İran yük gəmisinə təşkil etdiyi hücumuna cavab olaraq baş verə bilər.
İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi bildirib ki, Ukraynanın İran gəmisinə hücumu “cavabsız qala bilməz”. İran parlamentinin deputatları isə xəbərdarlıq ediblər ki, Kiyev “İranın belə hərəkətlərin nəticəsiz qalmasına imkan verməyəcəyini anlayacaq”.
İran ölkənin şimal-qərbində yerləşən Təbriz bölgəsindən Kiyev istiqamətində ballistik raketlər buraxa bilər. Sionist analtiklərinin iddialarına görə, lakin İran nəzərə almalıdır ki, Ukrayna da belə bir qərar qəbul edərsə, artıq silahlanmasında olan və 3000 kilometrədək mənzilə malik uzaqmənzilli pilotsuz uçuş aparatları vasitəsilə İran ərazisinə birbaşa zərbə endirmək imkanına malikdir.
Bu məsələdə İsrail terror rejimi ilə və Ukraynaya hakim kəsilmiş Zelenskiy sionist rejimi ortaq düşmən olan İran İslam Respublikasına qarşı qarşı-qarşıya dayanırlar.
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