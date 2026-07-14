İran Təhlükəsizlik Şurasına məktub ünvanlayaraq ABŞ-ın məsuliyyətə cəlb olunmasını tələb edib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İrəvani BMT-nin Baş katibi, eyni zamanda Təhlükəsizlik Şurasının sədri olan Antonio Quterreşə ünvanladığı məktubda "ABŞ tərəfindən İslamabad Anlaşma Memorandumunun fundamental şəkildə pozulması və İrana qarşı davam edən təcavüzkar hərəkətləri" ilə bağlı bildirib. "ABŞ nəinki Anlaşma Memorandumunu imzaladıqdan dərhal sonra və demək olar ki, öhdəliklərini yerinə yetirməyib, həm də onun fundamental prinsiplərini və sütunlarını aktiv və sistematik şəkildə sarsıdıb".
14 iyul 2026 - 23:26
Xəbər kodu: 1840344
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
İran İslam Respublikasının Birləşmiş Millətlər Təşkilatındakı səfiri və daimi nümayəndəsi Əmir Səid İrəvani ABŞ-nin İslamabad Anlaşma Memorandumunu pozmasından sonra bazar ertəsi günü yerli vaxtla BMT-nin Baş katibinə və Təhlükəsizlik Şurasının sədrinə məktub göndərib.
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