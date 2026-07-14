  1. Ana səhifə
  2. Xidmət
  3. Yəmən

Ənsarullah: Səudiyyə Ərəbistanına cavabımız qətiyyətli və birbaşa olacaq

14 iyul 2026 - 19:44
Xəbər kodu: 1840299
Source: IRNA
Ənsarullah: Səudiyyə Ərəbistanına cavabımız qətiyyətli və birbaşa olacaq

Yəmənin Ənsarullah hərəkatının siyasi bürosunun üzvü Məhəmməd Əl-Fərəh: Səudiyyə Ərəbistanının istənilən təcavüzünə cavab qətiyyətli və birbaşa olacaq.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Yəmənin Ənsarullah hərəkatının siyasi bürosunun üzvü Məhəmməd Əl-Fərəh Səudiyyə vəhhabi rejiminin ABŞ və sionist rejimlərinin təkidi ilə Səna Hava Limanına endirdiyi zərbələrlə bağlı deyib: Sənanın mövqeyi əvvəldən aydın olub.

O əlavə edib: Səudiyyə Ərəbistanının və ya onun muzdlu qüvvələrinin hər hansı birbaşa təcavüzünə cavab birbaşa, qətiyyətli və Səudiyyə Ərəbistanının dərinliklərində olacaq.

Həmçinin yəmənli bir mənbə bildirib: Səna Beynəlxalq Hava Limanının mühasirəsinin qırılması geri dönməzdir və Yəmən ordusu tam hazırlıq vəziyyətdə hər bir ssenariyə hazırdır. İstənilən gərginliyin artmasının nəticələrinə görə Səudiyyə Ərəbistanı məsuliyyət daşıyır.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha