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Səudiyyə vəhhabi rejimi ABŞ-ın əmri ilə Səna hava limanına hücum edib

14 iyul 2026 - 19:27
Xəbər kodu: 1840286
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Səudiyyə vəhhabi rejimi ABŞ-ın əmri ilə Səna hava limanına hücum edib

Yəmən xəbər mənbələri Səudiyyə vəhhabi rejiminin Səna Beynəlxalq Hava Limanına hava hücumu həyata keçirdiyini bildiriblər.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Yəmən mediası, o cümlədən “Əl-Məsirə” telekanalı məlumat yayıb ki, Səudiyyə vəhhabi rejimi ötən gün həyata keçirdiyi bir neçə hava zərbəsi nəticəsində Səna Beynəlxalq Hava Limanını hədəfə alıb.

İlkin məlumatlara görə, sözügedən hava hücumları bir neçə dəfə və ayrı-ayrı mərhələlərdə həyata keçirilib.

Qeyd edək ki, ABŞ və işğalçı sionist rejimi İran İslam Respublikası və onun bölgədəki müttəfiqləri ilə mübarizədə bacarmadıqları üçün bölgədəki vəhhabi krallıqlarına tapşırıqlar verərək İran və Yəmənə hücumlar təşkil etmələrini tələb ediblər. Bu barədə Tramp ötən günkü çıxışında bildirib.

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