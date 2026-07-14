İİR Ordu Qüvvələri ABŞ-ın bölgədki bazalarını dronlarla darmadağın etdi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Dünən ölkəmizə qarşı təkrarlanan qanunsuz ABŞ hücumlarına cavab olaraq və İran İslam Respublikası ordusunun yeni dron hücumlarında ABŞ qüvvələrinin, müdafiə və raket sistemlərinin, sığınacaqlarının və Küveytdəki ABŞ terrorçu ordusunun dəstək sığınacaqlarının yerləşdiyi yer ordunun dağıdıcı dronları tərəfindən hədəfə alındı.
İran İslam Respublikası ordusu, düşmən Amerikabın bəzi hərbi mərkəzlərə, mülki infrastruktur və insanlara təkrarlanan hücumlarını və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinin fundamental prinsiplərinin kobud şəkildə pozulmasını pisləyərək vurğuladı: Silahlı qüvvələrin qətiyyətli əzmkarlığı və iradəsi ilə və var gücümüzlə düşmənin hər hansı bir təcavüzünə qarşı İranın və əziz həmvətənlərimizin suverenliyini, ərazi bütövlüyünü və müstəqilliyini müdafiə etməkdə bir an belə tərəddüd etməyəcəyik.
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