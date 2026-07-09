İran İslam Respublikası ABŞ-ın bölgədəki bazalarına və strateji mərkəzlərinə dron hücumları etdi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikası ordusu Bəhreyn, Qətər və Küveytdəki təcavüzkar ABŞ ordusunun bazalarını və strateji mərkəzlərini dron hücumları ilə hədəfə aldı.
ABŞ terrorçu ordusunun ölkənin bəzi yerlərinə və ordu bölmələrinə təcavüzündən sonra və bu cinayətə cavab olaraq, bir saat əvvəl və İran İslam Respublikası ordusunun bölgədəki ABŞ bazalarına hücumlarının davamı olaraq, Küveytdəki Patriot sistemi, Qətərdəki peyk antenası (erkən xəbərdarlıq məntəqəsi) və Bəhreyndəki ABŞ terrorçu ordusunun yanacaq çənləri çox sayda müxtəlif növ dağıdıcı ordu dronları tərəfindən hədəfə alındı.
Ordu vurğuladı: İran İslam Respublikasının silahlı qüvvələri Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanının tədbirləri altında heç bir halda axmaq ABŞ prezidentinin məqsəd və istəklərinin səlahiyyətlə və heç bir şəraitdə reallaşmasına imkan verməyəcək və son qələbəyə qədər İslam İnqilabının ülvi ideallarını müdafiə edəcək.
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