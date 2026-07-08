Əmirəl-möminin (ə) müqəddəs hərəmində şəhid rəhbərin və ailəsinin cənazəsi üzərində namaz qılındı və hərəmi ziyarət etdirildi / Foto
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Bu çərşənbə səhəri Nəcəf Əşrəf şəhərində Əmirəl-möminin (ə) Əli ibn Əbi Talibin (ə) müqəddəs hərəmində Şəhid Rəhbər, Ayətullah Seyid Əli Hüseyni Xameneinin və ailəsinin cənazəsi üzərində namaz qılındı və cənazələr hərəmi ziyarət etdirildi.
8 iyul 2026 - 18:47
Xəbər kodu: 1837499
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
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