İslam İnqilabının Şəhid Lideri İmam Xamenei ilə Vida Mərasimi - Fotoreportaj

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Bildiyimiz kimi, Şəhid Ayətullah Seyid Əli Xamenei (Rizvanullahi əleyh) və ailəsi ilə vida mərasimi şənbə günü səhər Tehranın Mosəlla məscidində milyonlarla əzadarların iştirakı ilə başlamışdı. Xatırladaq ki, İmam Xamenei həzrətləri və onun ailə üzvləri 28 Fevral 2026-cı ildə, səhər 08:00 radələrində Amerika-sionist düşməninin vəhşi və terror hücumu zamanı şəhidlik zirvəsinə nail oldular.
5 iyul 2026 - 13:37
Xəbər kodu: 1835842
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
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