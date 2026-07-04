The Guardian: İranın (Şəhid) Liderinin Dəfn Mərasimi Müqavimət və Qisas Tələbinin Nümayişidir \ Mərasimdə 30 milyon insanın iştirakı gözlənir
The Guardian daha sonra vida mərasimini İslam Respublikası Hakimiyyətinin ABŞ və İsrailə qarşı müqavimət və güc nümayişi kimi təsvir edərək yazıb: Əzadarlar son hücumların günahkarları barəsində “qisas” tələb edən şüarlar səsləndiriblər.
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: The Guardian bu günkü məqaləsində İslam İnqilabının Ali Şəhid Lideri, İmam Seyyid Əli Xameneinin mübarək cənazəsi ilə Tehranda keçirilən vida mərasimi barədə yazaraq bildirib: Ayətullah Seyid Əli Xameneinin cənazəsi ilə vida mərasimi Tehranda böyük bir əzadarlıq nümayişi ilə başladı. Dünən gecədən bəri minlərlə insan Tehranın Böyük Məscidi ətrafında toplaşdı və səhər tezdən mərasim məkanına daxil oldu.
Məscidin ətrafındakı küçələr səhər tezdən dolu idi və əllərində bayraqlar və dini simvollar tutan iştirakçılar kədər və qəzəblə qarışıq bir atmosferdə mərasimə qatıldılar.
Bu altı gün ərzində müxtəlif mərasimlərdə 30 milyon insanın iştirak edəcəyi gözlənilir.
The Guardian daha sonra vida mərasimini İslam Respublikası Hakimiyyətinin ABŞ və İsrailə qarşı müqavimət və güc nümayişi kimi təsvir edərək yazıb: Əzadarlar son hücumların günahkarları barəsində “qisas” tələb edən şüarlar səsləndiriblər.
Sizin rəyiniz