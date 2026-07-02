Mütəvəkkilin Anasının Nəziri və İmam Hadinin (əleyhi səlam) Kərimliyinin Təzahürü \ Video

2 iyul 2026 - 19:02
Xəbər kodu: 1834587
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Tarixi bir rəvayətdə deyilir ki, İmam Hadinin (əleyhi səlam) evində pul kisələri tapıb onların mənşəyini axtardıqdan sonra məlun Mütəvəkkil Abbasi bu əmlakın ona anası tərəfindən İmama göndərildiyini başa düşdü. Oğlu ağır xəstələnəndə və həkimlər onu müalicə etməkdən imtina etdikdə, Mütəvəkkilin anası İmam Hadiyə (əleyhi səlam) nəzr edərək oğlunun sağalacağı təqdirdə pulu o həzrətə təqdim edəcəyinə and içdi. Mütəvəkkil sağaldıqdan sonra o da nəzirini yerinə yetirdi. Bu rəvayət İmam Hadinin (əleyhi səlam) mənəvi statusunu və Abbasi sarayının yaxın adamları arasında belə Əhli-beytə (əleyhimus səlam) inam və təvəssül etməklərinin dərəcəsini göstərir.
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