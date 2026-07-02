Zülm qarşısında bitərəf qalmaq məntiqli deyil \ Video

2 iyul 2026 - 18:45
Xəbər kodu: 1834580
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Əmir əl-Möminin (ə) "Zalımla xəsm, məzluma köməkçi olun" ifadəsində qeyd etmişdir. Burada "xəsm" düşmənçilik demək deyil, əksinə iddiaçı olmaq, tələbkar olmaq və zülmə qarşı davamlı durmaq deməkdir. Ələvi məktəbinin baxışında zülm qarşısında sükut, məzlumların taleyinə laqeydlik və ədalət axtarışı meydanından uzaqlaşmaq möminin təqvası ilə uyğun gəlmir.
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