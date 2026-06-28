Fotoreportaj / İmam Hüseyn və qardaşı Abbasın (əleyhissalam) hərəmlərində Məhərrəm ayının on birinci gecəsi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Kərbəla döyüşündən sonra İmam Hüseyn (əleyhis-salam) ailəsinin başına gələn faciəni xatırlayan möminlərin böyük bir izdihamı müqəddəs Məhərrəm ayının on birinci gecəsini İmam Hüseyn və qardaşı Əbul-Fəzl əl-Abbasın (əleyhis-salam) hərəmlərində anıblar.
28 iyun 2026 - 10:00
Xəbər kodu: 1832466
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
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