Tarimi: Amerikada ən fəlakətli Dünya Kubokunun şahidi oluruq

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Mehdi Tarimi, İran-Misir matçından əvvəl Sietl stadionunun qarışıq zonasında jurnalistlərin suallarını cavablandırmaq üçün çıxış etdi. Bu, uzun bir çıxışın və sonra jurnalistlərin suallarına cavabların başlanğıcı idi, bu cavablar ABŞ-nin İran milli komandasına ev sahibliyi etməsinə qarşı xəbər açıqlamaları və etirazlarla müşayiət olundu.
- Beləliklə, ilk növbədə, oyunun dramatik sonluğu barədə nə hiss etdiniz?
- Kədərlənirəm, amma ümidimiz var. İnsanların həmişə ümidi var və oyundan sonra soyunma otağında yaxşı enerjimiz var idi. Nə olacağını görəcəyik, nə olacağını görmək üçün növbəti oyunları səbirsizliklə gözləyirik.
- Bu gecə Tijuanaya qayıtmalısınız.
- Bəli, geri qayıtmalıyıq. Turnirin əvvəlindən bəri bu şeylərdən şikayətlənirik. Bu, fəlakətli Dünya Kubokudur, ən fəlakətlisi. FİFA mövcud olan hər bir problemi həll etməlidir. Amma təəssüf ki, onlar əvvəldən heç nəyi həll edə bilmədilər. İnfantino məşq meydançamıza gəldi və dedi ki, bu, başlanğıcdır və biz problemi həll edəcəyik, amma sabah qrup mərhələsinin sonudur. Vizaları olmadığı üçün burada menecerlərimiz yoxdur. Oyundan sonra niyə Tijuanaya getməliyik? Biz Meksika xalqını sevirik, Tijuanaya getməliyik, onlar çox yaxşıdırlar, təvazökar insanlardır və biz onları sevirik, amma peşəkar matç olaraq bu, düzgün deyil.
Bu, düzgün deyil. İndi bərpa olmadan yenidən Tijuanaya gedəcəyik. Bu, ədalətli deyil, qətiyyən.
Əgər onlar bizim yarışda uduzmağımızı və kənarda qalmağımızı istəyirlərsə, bu, normaldır. Amma bu, ədalətli deyil. Bizim istirahətimiz yoxdur. Burada bizə kömək edəcək heç bir logistika menecerimiz yoxdur.
- Sizcə, Amerika sizin erkən yarışdan kənarlaşdırılmağınızı istəyirmi?
- Burada hər şeylə mübarizə aparmalıyıq. Bilmirəm, onlar sənin erkən mərhələdən kənarlaşdırılmağını istəyirlər, ya yox, amma bizim nöqteyi-nəzərimizdən, bəli, istəyirlər. Düşünürəm ki, bu qədər stresslə, çiyinlərimizdə bu qədər təzyiqlə 90 dəqiqə necə oynaya bilərik. Sonra Tixuanaya qayıtmalıyıq.
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