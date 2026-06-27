Misirlə görüşdən sonra İran milli komandasının dünyaya mesajı; Biz şərəfi qələbədən üstün tuturuq

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Futbola çempionatına ev sahibliyi edən ABŞ-inin bütün təxribatlarına baxmayaraq, Yeni Zelandiya, Belçika və Misirə qarşı üç heç-heçə edən Əmir Qəlenoinin tələbələri, qrup mərhələsində Misirlə son matçından sonra Sietldəki Lumen Field stadionunun soyunma otağından aşağıdakı kimi bir mesaj yazdılar:
İran komandasının Sietl soyunma otağından futbol dünyasına ƏDALƏT OYUNUN tətbiq edilməsi üçün mesajı:
Biz İrandanıq...
Min illərdir şərəfi qələbədən üstün tutan bir diyardan.
Bizim üçün,
Futbol sadəcə nəticə uğrunda yarış deyil;
Bu, xarakter sınağıdır.
Bəlkə də istənilən yolla xal qazana bilərsiniz
Amma hörmət yox.
Bir qrupdan irəliləyə bilərsiniz, amma yalnız cəngavərliklə tarixin hökmünü qürurla verə bilərsiniz.
"Fair Play" futbol qaydalarında bir bənd deyil;
bu, futbolun ruhudur.
Qonaqpərvərliyinizə görə təşəkkür edirəm, Sietl...
Və ürəklərini, səslərini və bütün varlıqlarını İran üçün qurban verən bütün iranlılara təşəkkür edirəm.
İran, həmişə qürurludur.
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