Şəhid İmamın dəfn mərasiminə 18 milyondan 35 milyona qədər insanın qatılması gözlənilir / Yol Polisi tam hazırlıq vəziyyətində

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin yol polisi rəisi şəhid İmam Xameneinin Tehran, Qum, İraq və Məşhəddə vida, cənazə müşayiəti və dəfn mərasimlərində 18 milyondan 35 milyona qədər insanın iştirak edəcəyini açıqlayıb.
İİR DİN-ri bildirib: Bütün polis imkanlarından nəqliyyatın idarə olunması, yol hərəkəti məhdudiyyətlərinin tətbiq edilməsi və bu mərasimin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün istifadə olunacaq.
Mübarək cənazə ilə vida mərasimi 3 və 4 iyul tarixlərində İmam Xomeyni (r.ə.) ziyarətgahında, cənazə müşayiəti mərasimi isə 5 iyulda Tehranda keçiriləcək.
Plana əsasən, cənazə müşayiəti mərasimi 6 iyulda Qum şəhərində, müqəddəs cənazə 7 iyulda İraqda, cənazə müşayiəti və dəfn mərasimi isə 8 iyulda müqəddəs Məşhəd şəhərində keçiriləcək.
O, əlavə etdi: "Soydaşlarımızla yanaşı, İraq, Türkiyə, Azərbaycan Respublikası, Əfqanıstan, Hindistan, Pakistan və regionun bəzi digər ölkələrindən olan zəvvarlar və nümayəndə heyətləri də mərasimdə iştirak etməyə hazır olduqlarını bildiriblər."
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