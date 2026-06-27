İİR XİN-inin ABŞ-nin İrana bu günkü hərbi hücumu ilə bağlı bəyanatı

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi terrorçu ABŞ ordusunun 26 iyun 2026-cı il cümə axşamı İranın cənub sahilindəki bir neçə nöqtəyə hava hücumlarını qətiyyətlə pisləyir. İran sahil müşahidə obyektlərini hədəf alan bu vəhşi hücumlar Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Nizamnaməsinin 2-ci maddəsinin 4-cü bəndinin və 18 iyun 2026-cı ildə tətbiq edilmiş Müharibənin Sonu Haqqında Anlaşma Memorandumunun 1-ci maddəsinin açıq şəkildə pozulmasıdır.
Eyni zamanda, işğalçı və aparteid sionist rejimi də ABŞ ilə əlaqələndirilmiş şəkildə Livana hücum etdi ki, bu da Müharibənin Sonu Haqqında Anlaşma Memorandumunun 1-ci maddəsinin açıq şəkildə pozulmasıdır.
Xarici İşlər Nazirliyi, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə uyğun olaraq İranın özünü müdafiə etmək üçün ayrılmaz hüququnu vurğulayaraq, İran İslam Respublikasının ölkənin suverenliyini, təhlükəsizliyini və milli maraqlarını var gücü ilə müdafiə edəcəyini bildirir. İran İslam Respublikasının güclü silahlı qüvvələrinin Amerika təcavüzkar qüvvələri ilə əlaqəli hədəflərə qarşı müdafiə zərbələri bu əsasda həyata keçirilib. Aydındır ki, bu vəziyyətin nəticələrinə görə məsuliyyət ABŞ-nin təcavüzkar və müqaviləni pozan rejiminin və ABŞ-nin İrana qarşı təcavüzkar hərəkətlərinin törədilməsində hər hansı bir şəkildə iştirak edən tərəflərin üzərinə düşür.
Bu baxımdan, Fars körfəzinin cənub sahilində yerləşən bütün ölkələrin mehriban qonşuluq prinsipinə sadiq qalmasının və təcavüzkarların İran İslam Respublikasına qarşı təcavüzkar hərəkətlər etmək üçün öz ərazilərindən və obyektlərindən istifadə etməsini qadağan edən beynəlxalq hüququn fundamental prinsipinə riayət etməsinin zəruriliyi vurğulanır.
Bu baxımdan, Fars körfəzinin cənub sahilində yerləşən bütün ölkələrin mehriban qonşuluq prinsipinə sadiq qalmasının və təcavüzkarların öz ərazilərindən və obyektlərindən istifadə edərək İran İslam Respublikasına qarşı təcavüzkar hərəkətlər etməsini qadağan edən beynəlxalq hüququn fundamental prinsipinə riayət etməsinin zəruriliyi vurğulanır.
Xarici İşlər Nazirliyi həmçinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibini, Təhlükəsizlik Şurasını və digər məsul beynəlxalq qurumları Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinin və beynəlxalq hüququn fundamental prinsip və qaydalarının ABŞ tərəfindən kobud şəkildə pozulmasına laqeyd qalmamağa və regional və beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik sahəsində hüquqi və mənəvi məsuliyyətlərini yerinə yetirməyə çağırır.
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