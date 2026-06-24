Kərbəlai-Müəlla, Seyyid əş-Şühəda, İmam Hüseynin (ə) hərəmində əzadarlıq mərasimi / Fotoreportaj

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Məhərrəm matəm mərasimi müqəddəs Kərbəla şəhərində İmam Hüseyn (əleyhi səlam) üçün təşkil olunan mokəblər-çadırların böyük iştirakı ilə keçirilir. Şəhidlərin rəhbəri və sərkərdəsi üçün yas tutanlar İmam Hüseynin (əleyhi səlam) müqəddəs hərəmində, Beynul- hərəmeyndə və Həzrət Abbasın (əleyhi səlam) hərəmində sinələrinə döyərək və zəncir vuraraq əzadarlıq etdilər.
24 iyun 2026 - 21:37
Xəbər kodu: 1831180
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
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