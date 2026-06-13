İranın Londondakı səfirliyi: ABŞ və İsrail təcavüzkar rejimlərinə qarşı ədalət nəhayət öz yerini tapacaq

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının səfirliyi bu gün, şənbə bir bəyanat yayaraq yazıb: “Bu gün ABŞ və İsrail rejimlərinin İrana qarşı 12 günlük təcavüzünün başlamasının birinci ildönümüdür. Bir il keçdi, amma nəinki ağrımız aradan qalxmadı, əksinə yaralarımız daha da dərinləşdi.”
Bəyanatda deyilir: Bu, 12 günlük müharibə, on iki günlük fasiləsiz bombardman, on iki günlük terror və on iki gün İran şəhərlərini ürək ağrıdan mənzərələrə, ölkəmizin dinc nüvə obyektlərini isə təcavüzkarların xəyanətinin simvollarına çevirdi; diplomatiyaya xəyanət, Nüvə Silahlarının Yayılmaması Müqaviləsinə xəyanət və millətləri qorumalı olan hər bir beynəlxalq konvensiyaya xəyanət.
İranın Vyanadakı səfirliyi əlavə edib: "Bu iki cinayətkar rejim səbəbsiz və qəddar hücumlarında heç bir cinayətdən vaz keçməyib. Onlar sadəcə sabah üçün bir xəyal qurmaq üçün əksəriyyəti uşaq olan günahsız mülki şəxsləri qətlə yetiriblər, müharibə deyil, bilik ardınca olan alimləri qətlə yetiriblər və İranın şərəf və suverenliyinin keşikçiləri olan ölkəmizin komandirlərini və yüksək vəzifəli şəxslərini şəhid ediblər".
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