İİR-ın BMT-ki Səfiri: ABŞ güc yolu ilə davamlı razılaşmanı əldə edə bilməyəcək / Tramp təhdidlərdən çəkinməlidir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının Birləşmiş Millətlər Təşkilatındakı səfiri və daimi nümayəndəsi Əmir Səid İrəvani, Kolumbiya Prezidentinə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının “Vasitəçilik və Dialoq vasitəsilə Yaxın Şərqdə Siyasi Həllərin İrəlilədilməsi” adlı iclasında bu görüşün keçirilməsinə görə təşəkkürünü bildirdi.
O dedi: “Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti İrana qarşı təkrarlanan təhdidlərindən, o cümlədən bu gün etdiyi yenidən güc tətbiqi təhdidindən çəkinməlidir”.
İran İslam Respublikasının səfiri vurğuladı: “İran heç vaxt təhdid və ya təzyiq altında danışıqlar aparmayıb və heç vaxt təzyiq və ya məcburiyyət qarşısında təslim olmayacaq”.
İrəvani vurğuladı: “Amerika Birləşmiş Ştatları bu uğursuz siyasəti dəfələrlə davam etdirib və indiyə qədər hərbi təhdidlərin və qorxutmanın əks təsir göstərdiyini anlamalı idi”.
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