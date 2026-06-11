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New York Times: ABŞ-ın İrandakı su obyektlərinə hücumu "müharibə cinayəti"dir

11 iyun 2026 - 18:58
Xəbər kodu: 1825945
Source: IRNA
New York Times: ABŞ-ın İrandakı su obyektlərinə hücumu "müharibə cinayəti"dir

The New York Times qəzeti peyk görüntülərini və dərc olunmuş videoları təhlil edərək bildirib ki, ABŞ-ın Hörmüz boğazı yaxınlığındakı hücumları 20.000 yerli sakinin içməli su obyektlərini məhv edib və beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq mülki infrastrukturun hədəfə alınması "müharibə cinayəti"nin bariz nümunəsi ola bilər.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: The New York Times qəzeti bu Amerika mediasının "təhlilinə əsaslanan" hesabatında bildirib: Çərşənbə səhəri hücumlar İranın cənub sahilində, Hörmüz boğazı yaxınlığında içməli su obyekti kimi görünən bir obyekti məhv edib. Bu hücumlarla eyni vaxtda ABŞ Mərkəzi Komandanlığı X sosial şəbəkəsindəki mesajında Hörmüz boğazı yaxınlığında "ABŞ Hərbi Hava Qüvvələri və Donanmasının qırıcı təyyarələrindən dəqiq sursatlarla" hücumlar həyata keçirdiyini elan edib.

İran dövlət mediası ABŞ-ın su anbarlarını hədəf aldığını bildirib və yerli bir məmur bildirib ki, şəhər və ətraf kəndlərin 20.000-dən çox sakininin suyunu kəsib. Bu həftə ərazidə temperatur 38 dərəcədən yuxarı qalxıb.

"New York Times" qəzetinin məlumatına görə, ABŞ-ın su obyektlərini qəsdən hədəf alıb-almadığı və ya içəridə nə olduğunu bilib-bilmədiyi hələlik məlum deyil. Beynəlxalq hüquqa görə, mülki infrastrukturu qəsdən hədəf almaq müharibə cinayəti hesab edilə bilər.

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