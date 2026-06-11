New York Times: ABŞ-ın İrandakı su obyektlərinə hücumu "müharibə cinayəti"dir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: The New York Times qəzeti bu Amerika mediasının "təhlilinə əsaslanan" hesabatında bildirib: Çərşənbə səhəri hücumlar İranın cənub sahilində, Hörmüz boğazı yaxınlığında içməli su obyekti kimi görünən bir obyekti məhv edib. Bu hücumlarla eyni vaxtda ABŞ Mərkəzi Komandanlığı X sosial şəbəkəsindəki mesajında Hörmüz boğazı yaxınlığında "ABŞ Hərbi Hava Qüvvələri və Donanmasının qırıcı təyyarələrindən dəqiq sursatlarla" hücumlar həyata keçirdiyini elan edib.
İran dövlət mediası ABŞ-ın su anbarlarını hədəf aldığını bildirib və yerli bir məmur bildirib ki, şəhər və ətraf kəndlərin 20.000-dən çox sakininin suyunu kəsib. Bu həftə ərazidə temperatur 38 dərəcədən yuxarı qalxıb.
"New York Times" qəzetinin məlumatına görə, ABŞ-ın su obyektlərini qəsdən hədəf alıb-almadığı və ya içəridə nə olduğunu bilib-bilmədiyi hələlik məlum deyil. Beynəlxalq hüquqa görə, mülki infrastrukturu qəsdən hədəf almaq müharibə cinayəti hesab edilə bilər.
Sizin rəyiniz