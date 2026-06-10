İran təcavüzkarlara xəbərdarlıq etdi; region ölkələrinin ərazilərindən istifadə cavabsız qalmayacaq

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi çərşənbə günü, 10 iyun tarixində ABŞ-ın İrana qarşı təcavüzkar hərəkətləri ilə bağlı bəyanat yayaraq, İran İslam Respublikasının özünü müdafiə etmək üçün danılmaz hüququndan istifadə etməkdən, o cümlədən hücumların mənşəyini, eləcə də İrana qarşı təcavüzkar əməliyyatların həyata keçirilməsi və dəstəklənməsi üçün istifadə edilən bazaları və logistika obyektlərini hədəf almaqdan çəkinməyəcəyi barədə xəbərdar etdi.
Bəyanatın tam mətni aşağıdakı kimidir:
2026-cı il, çərşənbə günü, 10 iyun tarixində, səhər saatlarında ABŞ rejimi bazar ertəsi gecəsi Hörmüz boğazı üzərində terrorçu ordusuna məxsus Apaçi helikopterinin vurulması bəhanəsi ilə ölkənin cənubundakı ərazilərə qarşı qəddar hücumlar həyata keçirdi. Bu hücumlar BMT Nizamnaməsinin, xüsusən də 2-ci maddənin 4-cü bəndinin və beynəlxalq münasibətlərdə güc tətbiqini qadağan edən əsas qaydanın kobud şəkildə pozulmasıdır və ABŞ-ın hakim orqanı bu təcavüzkar hərəkətləri ilə bir daha cinayətkar və müharibə qızışdıran mahiyyətini göstərdi.
ABŞ-nin İrana qarşı hərbi təcavüzünə və ölkəmizin milli suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün açıq şəkildə pozulmasına cavab olaraq, İran İslam Respublikasının qüdrətli silahlı qüvvələri, qanuni müdafiə hüququndan istifadə etməklə yanaşı, bu təcavüzlərin mənbəyi olan bölgədəki ABŞ bazalarına və aktivlərinə şiddətli zərbələr endirdi.
Xarici İşlər Nazirliyi, ABŞ-nin İrana qarşı hərbi təcavüz cinayətini qətiyyətlə pisləyərək, ABŞ terrorçu ordusu və sionist rejimi tərəfindən İrana qarşı təcavüzkar hərəkətləri planlaşdırmaq, təşkil etmək, həyata keçirmək və dəstəkləmək üçün ərazilərindən və obyektlərindən hər hansı bir şəkildə istifadə edilməsinin qarşısını almaq üçün bölgədəki bütün ölkələrin, xüsusən də Fars körfəzinin cənub sahillərində yerləşən ölkələrin hüquqi və mənəvi məsuliyyətini bir daha xatırladır və xəbərdarlıq edir ki, İran İslam Respublikası hücumların mənşəyini, eləcə də İrana qarşı təcavüzkar əməliyyatların həyata keçirilməsi və dəstəklənməsi üçün istifadə edilən bazaları və logistika obyektlərini hədəf almaq da daxil olmaqla, özünümüdafiə hüququndan istifadə etməkdən çəkinməyəcək.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi həmçinin beynəlxalq sülhü və təhlükəsizliyi qorumaq və təcavüzkarları məsuliyyətə cəlb etmək üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, xüsusən də Təhlükəsizlik Şurasının və BMT Baş katibinin məsuliyyət daşıdığını bir daha təkrarlayır.
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