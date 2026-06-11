ABŞ-ın dünən gecə İrana qarşı hərbi təcavüzü barədə məlumat

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: 11 iyun Cümə axşamı günü təcavüzkar və əhdə vəfa etməyən Amerika atəşkəsi dəfələrlə pozaraq İran İslam Respublikasının bəzi cənub və mərkəzi bölgələri və şəhərləri ardıcıl olaraq atəşə tutmuş və bəzi əraziləri hava hücumları ilə hədəfə almışdı.
Çərşənbə axşamı gecəsi Bəndər Abbas, Henqam və Qişm adalarının bəzi yerlərində, Sirik və Minabda partlayışa bənzər bir səs eşidildi ki, bu da vətəndaşlar arasında narahatlıq yaratdı.
Buşehr əyalətində Cənubi Pars obyektlərinə ev sahibliyi edən hər iki şəhər olan Əsəluyə və Kanqan icra başçıları bu ərazilərdə hər hansı bir hücum və ya partlayış olduğunu inkar etdilər.
Cümə axşamı səhər saatlarında Kərəc şəhərinin bəzi yerlərində partlayışa bənzər bir neçə səs eşidildi ki, bu da vətəndaşlar arasında narahatlıq yaratdı.
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