Pezeşkiyan: Ərdəbil–Miyana dəmir yolu istifadəyə verildi

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: “Ərdəbil–Miyana dəmir yolu xəttinin açılışı” mərasiminə video bağlantı ilə qatılan Məsud Pezeşkian qeyd edib ki, 14-cü hökumətin əsas səylərindən biri bu marşrutu başa çatdırmaq olub.
Onun sözlərinə görə, bu layihə 22 il əvvəl başlanıb və əgər indiki tempdə davam etsəydi, 3–4 ilə tamamlanmalı idi, lakin hökumət 18 ay ərzində işi yekunlaşdırıb.
Prezident layihə rəhbərlərinə və icraçılara təşəkkür edərək bildirib: Bütün böhranlar, müharibələr, sanksiyalar və müxtəlif problemlərə baxmayaraq idarəetmənin səyləri nəticə verib və layihə başa çatdırılıb.
O qeyd edib ki, bu açılış ölkənin inkişaf yolunun davam etdiyini göstərir və İranın bütün çətinliklərə baxmayaraq inkişaf etməyə davam etdiyini dünyaya nümayiş etdirir.
Doktor Pezeşkian həmçinin şəhidlərin və şəhid Rəhbərin xatirəsini anaraq 173 kilometr uzunluğunda Ərdəbil–Miyana dəmir yolu xəttinin rəsmi açılışını elan edib.
Layihə sərnişin və yük daşımalarının asanlaşdırılması, eləcə də şimal-qərb nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı və Ərdəbil əhalisinin uzunmüddətli tələblərinin təmin edilməsi məqsədilə tamamlanıb.
Sizin rəyiniz