Livan Baş naziri hayqırdı: İsrail atəşkəs dövründə ölkəmizi 3500 dəfə bombalayıb

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Nəvvaf Salam Livan prezidentinin əksinə olaraq sionist rejimin və ABŞ-ın cinayətlərinə qarşı hayqıraraq bildirib: ABŞ-nin 16 aprel tarixində Livanda atəşkəsin elan edilməsindən sonra İsrail Livana təxminən 3500 hava hücumu həyata keçirib və yüzlərlə partlayış törədib.
O qeyd edib ki, 17 apreldən 7 iyun tarixləri arasında 3491 hava hücumu, 407 dağıntı əməliyyatı və 6 qazıntı əməliyyatı icra olunub, Livanın cənubundakı bir sıra kəndlər isə tamamilə dağıdılıb.
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