Video \ Əhali; Cəmiyyətlərin böyüməsi və nüfuzu üçün strateji bir sırmayədir

6 iyun 2026 - 17:05
Xəbər kodu: 1823370
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Dini təlimlər cəmiyyətdə düzgün mədəni inkişaf tələb edən bir məsələ olan nikah və əhali artımını vurğulayır; Əhali hər hansı bir millətin gücünün və dinamizminin ən vacib amillərindən biridir və onun artması insan potensialını və səmərəli qüvvələri artırır. Buna görə də, bu məsələyə diqqət yetirmək cəmiyyətin böyüməsinə və mükəmməlliyinə yol aça bilər.
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