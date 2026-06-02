  1. Ana səhifə
  2. Xidmət
  3. Video

SEPAH Hərbi Dəniz Qüvvələri Amerika və Sionist Qüvvələrinə məxsus gəmini hədəfə alıb \ VİDEO

2 iyun 2026 - 19:26
Xəbər kodu: 1821779
Source: IRNA
SEPAH Hərbi Dəniz Qüvvələri Amerika və Sionist Qüvvələrinə məxsus gəmini hədəfə alıb \ VİDEO

İİKK İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsi elan etdi: İİKK Hərbi Dəniz Qüvvələri Amerika-Sionist düşmənə məxsus "msc.sariska" gəmisini hədəfə alıb.

Download 790 KB

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İİKK İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin verdiyi məlumata görə, terrorçu və uşaq öldürən Amerika ordusunun Oman dənizində İranın "Lion Star" gəmisinə təcavüzkar hücumundan sonra İİKK Hərbi Dəniz Qüvvələri cavab əməliyyatında Amerika-Sionist düşmənə məxsus "msc.sariska" gəmisini qanadlı raketlə hədəfə alıb.

İİKK Hərbi Dəniz Qüvvələri elan etdi: Bu bölgədə uşaq öldürən Amerika ordusunun hər hansı bir təcavüzünə qətiyyətli cavab veriləcək.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha