SEPAH Hərbi Dəniz Qüvvələri Amerika və Sionist Qüvvələrinə məxsus gəmini hədəfə alıb \ VİDEO

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İİKK İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin verdiyi məlumata görə, terrorçu və uşaq öldürən Amerika ordusunun Oman dənizində İranın "Lion Star" gəmisinə təcavüzkar hücumundan sonra İİKK Hərbi Dəniz Qüvvələri cavab əməliyyatında Amerika-Sionist düşmənə məxsus "msc.sariska" gəmisini qanadlı raketlə hədəfə alıb.
İİKK Hərbi Dəniz Qüvvələri elan etdi: Bu bölgədə uşaq öldürən Amerika ordusunun hər hansı bir təcavüzünə qətiyyətli cavab veriləcək.
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