General Qaani: Sionistlərin yeni şər addımı Bab əl-Məndəbi Hörmüz boğazına çevirəcək

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun Qüds Qüvvələrinin komandanı Bab əl-Məndəb və sionistlərin yeni şər addımı haqqında mesajında yazıb:
Livan və Qəzzada sionistlərin şəri, Amerikanın həyasız dəstəyinin kölgəsində, müqavimət cəbhəsinin hər iki cəbhədən dəstəyi genişləndirmək, digər cəbhələri aktivləşdirmək və Bab əl-Məndəb boğazının nəqliyyat vəziyyətini Hörmüz boğazı ilə bərabərləşdirmək qərarını müəyyən edəcək.
İRNA-nın məlumatına görə, general İsmayıl Qaani bazar ertəsi axşamı bu mesajda vurğulayıb: Bədbəxt sionist rejimi bilməlidir ki, Livanın cənubunda və Qəzzada eyni vaxtda törədilən cinayətlər onu yenidən Hizbullah əməliyyatlarının girdabına və Fələstin gənclərinin fırtınasına salacaq.
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