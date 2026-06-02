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General Qaani: Sionistlərin yeni şər addımı Bab əl-Məndəbi Hörmüz boğazına çevirəcək

2 iyun 2026 - 19:35
Xəbər kodu: 1821783
Source: IRNA
General Qaani: Sionistlərin yeni şər addımı Bab əl-Məndəbi Hörmüz boğazına çevirəcək

Bədbəxt sionist rejimi bilməlidir ki, Livanın cənubunda və Qəzzada eyni vaxtda törədilən cinayətlər onu yenidən Hizbullah əməliyyatlarının girdabına və Fələstin gənclərinin fırtınasına salacaq.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun Qüds Qüvvələrinin komandanı Bab əl-Məndəb və sionistlərin yeni şər addımı haqqında mesajında yazıb: 
Livan və Qəzzada sionistlərin şəri, Amerikanın həyasız dəstəyinin kölgəsində, müqavimət cəbhəsinin hər iki cəbhədən dəstəyi genişləndirmək, digər cəbhələri aktivləşdirmək və Bab əl-Məndəb boğazının nəqliyyat vəziyyətini Hörmüz boğazı ilə bərabərləşdirmək qərarını müəyyən edəcək.
İRNA-nın məlumatına görə, general İsmayıl Qaani bazar ertəsi axşamı bu mesajda vurğulayıb: Bədbəxt sionist rejimi bilməlidir ki, Livanın cənubunda və Qəzzada eyni vaxtda törədilən cinayətlər onu yenidən Hizbullah əməliyyatlarının girdabına və Fələstin gənclərinin fırtınasına salacaq.

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