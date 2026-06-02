Məsud Pezeşkian: ABŞ və İsrail sabitliyi pozan addımları ilə Hörmüz boğazının bağlanmasına səbəb oldu

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının Prezidenti Doktor Pezeşkiyan Yaponiyanın Baş naziri ilə telefon danışığı aparıb.
Prezident telefon danışığında bildirib: İran İslam Respublikası mövcud məsələlərin həlli üçün diplomatiyanı hər zaman ən təsirli vasitə hesab edib. Lakin təəssüf ki, bəzi tərəflər, o cümlədən ABŞ öz öhdəliklərini pozmaqla, həmçinin İsrail rejiminin sabitliyi pozan addımları ilə diplomatik prosesləri çətinliklərlə üz-üzə qoyublar.
Prezident əlavə edib: İran İslam Respublikası dəniz nəqliyyatının hərəkətinin asanlaşdırılması üçün tam hazırdır. Əsas problem ABŞ-nin İranın gəmiçiliyi və ticarətinə qarşı tətbiq etdiyi məhdudiyyətlər və maneələrdən qaynaqlanır.
Sonda Doktor Pezeşkiyan bildirib: Yaponiya gəmilərinin keçidinin problemsiz və daha asan şəkildə həyata keçirilməsi üçün əlimizdən gələni edəcəyik.
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