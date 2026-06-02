Qalibaf Berri ilə söhbətində: Livanda cinayətlər davam edərsə, danışıqları dayandıracağıq və sionist rejimə qarşı çıxacağıq

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının parlamentinin spikeri və danışıqlar qrupunun rəhbəri Məhəmməd Baqir Qalibaf Livan parlamentinin spikeri Nəbih Berri ilə söhbətində deyib: Son 2 gündür İsrail hücumlarının dayandırılmasını ciddi şəkildə izləyirik və cinayətlər davam edərsə, təkcə danışıqlar prosesini dayandırmayacağıq, həm də sionist rejiminə qarşı çıxacağıq.
İslam Şurası Məclisinin spikeri Livanlı həmkarı ilə söhbətində vurğuladı: Əgər İran və Amerika arasında müharibəyə son qoymaq üçün razılıq əldə edilərsə, bu, bütün cəbhələrdə, xüsusən də Livanda hücumların dayandırılmasını əhatə edəcək.
O əlavə etdi: Hizbullah və Əməl bu gün həm öz vətənlərini, həm də İslam millətini müdafiə edirlər. Bu səbəbdən İranla Livan arasındakı bağ sarsılmazdır və bizim və sizin həyatınız birdir.
Qalibaf qeyd etdi: Biz Livanın bütün bölgələrində, xüsusən də ölkənin cənubunda atəşkəs elan etmək əzmindəyik.
Həmçinin Livan Parlamentinin sədri Nəbih Berri İran İslam Respublikasının sionist rejimin cinayətlərinin qarşısını almaq səylərini təqdir edərək dedi: "Livan bu kritik mərhələdə İranın müsbət mövqelərini heç vaxt unutmayacaq".
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