Livanın cənubunda 48 saat ərzində 45 sionist hərbçi gəbərdilib və yaralanıb \ sionist rejim statistikanı gizlədir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Yəhudi sionist rejimin ordusu son 48 saat ərzində Livanın cənubunda rejimin 45 hərbçisinin yaralandığı barədə məlumat yayıb.
Yaralanan hərbçilər arasında zabitlər və aşağı rütbəli hərbi qulluqçuların olduğu bildirilir.
Qeyd edək ki, sionist rejim həmişəki kimi öz itkilərinin və yaralılarının dəqiq statistikasını açıqlamaqdan çəkinir. Müqavimət Ordusunun verdiyi açıqlamalara əsasən israilli hərbiçilərin insani itkisi qat-qat dövlətin verdiyi rəsmi statistikadan çoxdur.
