Qalibaf yüksək tonla təkid etdi: Atəşkəsi pozarsınızsa Hörmüz boğazının açılması mümkün deyil!

23 aprel 2026 - 17:31
Xəbər kodu: 1805542
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Şurası Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibaf “X” sosial şəbəkəsində ağır ültumatov verərək yazıb: Atəşkəsin açıq şəkildə pozulduğu şəraitdə Hörmüz boğazının yenidən açılması mümkün deyil...

O, düşmən ünsürlərinə bir daha xatırladıb: Yeganə yol İran xalqının hüquqlarının qəbul edilməsidir.

Cənab Məhəmməd Baqir Qalibaf bildirib: Tam atəşkəs yalnız o halda məna kəsb edir ki, dəniz mühasirəsi və dünya iqtisadiyyatının girov götürülməsi ilə pozulmasın və sionistlərin bütün cəbhələrdə müharibə fəaliyyəti dayandırılsın.

