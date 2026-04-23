Qalibaf yüksək tonla təkid etdi: Atəşkəsi pozarsınızsa Hörmüz boğazının açılması mümkün deyil!

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Şurası Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibaf “X” sosial şəbəkəsində ağır ültumatov verərək yazıb: Atəşkəsin açıq şəkildə pozulduğu şəraitdə Hörmüz boğazının yenidən açılması mümkün deyil...
O, düşmən ünsürlərinə bir daha xatırladıb: Yeganə yol İran xalqının hüquqlarının qəbul edilməsidir.
Cənab Məhəmməd Baqir Qalibaf bildirib: Tam atəşkəs yalnız o halda məna kəsb edir ki, dəniz mühasirəsi və dünya iqtisadiyyatının girov götürülməsi ilə pozulmasın və sionistlərin bütün cəbhələrdə müharibə fəaliyyəti dayandırılsın.
