İran səfiri: Şəhid Xameneinin düşüncəsindəki "müqavimət" siyasi bir kateqoriya deyil, insan fitrətində kök salmış bir dəyərdir

23 aprel 2026 - 17:01
Xəbər kodu: 1805532
Source: IRNA
İran İslam Respublikasının Ermənistandakı səfiri: Zülmə qarşı müqavimət prinsipi İslam, Xristianlıq və Yəhudiliyin ortaq anlayışıdır.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının Ermənistandakı səfiri, Həzrət Ayətullah Seyid Əli Xameneyinin (şəhid rəhbər) siyasi, dini və sosial ideyalarının yenidən nəzərdən keçirilməsinə həsr olunmuş elmi konfransda çıxış edərək bildirib: "Zülmə qarşı müqavimət göstərmək prinsipi İslam, Xristianlıq və Yəhudilikdə ortaq bir anlayışdır və məhz bu ortaqlıq həmin sahədə mədəniyyətlərarası və dinlərarası dialoqa imkan yaradır."

Səfir Xəlil Şirqulami çıxışının davamında Ayətullah Xameneinin düşüncəsindəki "müqavimət" məfhumuna toxunaraq qeyd edib ki, bu anlayış sadəcə siyasi bir kateqoriya deyil, əksinə, insan fitrətində kök salmış və ilahi dinlər arasında ortaq olan bir dəyərdir.

