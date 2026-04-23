"Independent": Pentaqonun "ikibaşlı məğlubiyyəti": İranın ucuz PUA-ları qarşısında ABŞ-ın milyonlarla dolları məhv olur

23 aprel 2026 - 18:00
Xəbər kodu: 1805553
Source: IRNA
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: "Independent" xəbər saytı bildirib: ABŞ ordusu, bir trilyon dollara yaxın büdcəsinə baxmayaraq, İranın "Şahid" kimi ucuz qiymətli pilotsuz uçuş aparatları (PUA) ilə mübarizədə ciddi çətinliklərlə üzləşdi.

İnternet qəzeti daha sonra yazıb: Bu PUA-ların istehsal xərci 20-50 min dollar arasında dəyişdiyi halda, ABŞ onları vurmaq üçün qiyməti bir milyon dollardan çox olan raketlərdən istifadə edir.

Analitiklər bu xərc qeyri-mütənasibliyini "uğursuzluq planı" kimi qiymətləndirirlər.

Həmçinin qeyd olunur ki, Pentaqonun köhnəlmiş bürokratik strukturu bu cür yeni nəsil təhdidlərə qarşı sürətli innovasiyaların tətbiqinə mane olur.

