Üləmaların Həzrət Məsumə (səlamullahi əleyha) Xanımın hüzurunda təvazökarlığı \ Video

23 aprel 2026 - 15:51
Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Yağışlı bir gündə, Həzrət Məsumə (səlamullahi əleyha) hərəminin ayaqqabı saxlancısında xidmətçi nurani bir alimin (Ayətullah Behcətin) ayaqqabısını alarkən, zəvvarların ayaqqabılarının altındakı torpaq və palçığı son dərəcə təvazökarlıqla gözünə çəkdiyini müşahidə etdi. O həzrət və Ayətullah Bürucerdi, İmam Xomeyni kimi böyük Şiə alimləri, Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) məhzərində, xüsusilə Həzrət Məsumə (səlamullahi əleyha) Xanımın hərəmində göstərdikləri təvazökarlıq və ədəb sayəsində yüksək elmi və mənəvi məqamlara çatmışlar.
