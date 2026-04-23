İşğalçı İsrail rejimin zabit və əsgərləri Livanın cənubundakı insanların əmlakını oğurlayıb

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Sionist rejimində çap olunan Haaretz qəzeti İsrail zabit və əsgərlərinin Livanın cənubundakı Şiə əhalisinin əmlakını və aktivlərini oğurladığını bildirib.
Haaretz vurğulayaraq qeyd edib ki, döyüş meydanındakı yüksək rütbəli hərbi komandirlər və aşağı rütbəli komandirlər İsrail əsgərlərinin Livanın cənubundakı talan və oğurluq üsullarından "tam xəbərdardırlar", lakin onların qarşısını almaq üçün heç bir tədbir görmürlər.
