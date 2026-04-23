Rusiyanın yüksək səviyyəli senatoru Andrey Klimov bildirib: İranlılar ilk gündən etibarən ölkələrinin suverenliyi və təhlükəsizliyini hər vasitə ilə müdafiə etməli olduqlarını anlayıblar və ABŞ, İsrail, eləcə də Fars körfəzi ölkələrinin dəstəyi ilə həyata keçirilən təcavüzə qəti cavab veriblər.
İran dünyaya göstərdi ki, təcavüzlə mübarizə lokal və məhdud addımlarla deyil, ciddi və genişmiqyaslı fəaliyyətlə mümkündür. İranlılar üçün qarşıdurmanın sonu elə olmamalıdır ki, öz xalqları qarşısında xəcalətli vəziyyətə düşsünlər; çünki onlar üçün milli ləyaqət hər şeydən dəyərlidir.
