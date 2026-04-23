Əraqçi: İran məhdudiyyətlərlə necə mübarizə aparacağını və özünü necə müdafiə edəcəyini yaxşı bilir

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri cənab Seyyid Abbas Əraqçi ABŞ-nin piratlıq edərək İran İslam Respublikasının ticarət gəmisinə etdiyi alçaqcasına hücumuna reaksiya verərək bildirib:
"İran limanlarının blokadaya alınması hərbi aktdır və buna görə də atəşkəsin pozulması deməkdir. Ticarət gəmisinə hücum edilməsi və heyətin girov götürülməsi isə daha böyük bir pozuntudur."
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri tam soyuqqanlıqla bildirib: "İran məhdudiyyətlərlə necə mübarizə aparacağını, öz maraqlarını necə qoruyacağını və zorakılığa qarşı necə müqavimət göstərəcəyini yaxşı bilir."
