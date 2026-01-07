Mirşaymer: İsraillilər Trampa "sahibdirlər"

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: ABŞ prezidentinin İranla bağlı son təhdidlərinə və iddialarına toxunan tanınmış amerikalı nəzəriyyəçi və analitik Vaşinqtondakı İsrail lobbisini onun "sahibi və ağası" kimi təsvir etdi və onun fikrincə, ABŞ-ı İranla sonsuz müharibəyə aparmayacaq.
Çikaqo Universitetinin siyasi elmlər professoru və dünyanın aparıcı nəzəriyyəçilərindən biri olan Con Mirşaymer təqaüdçü ordu zabiti və ABŞ xarici siyasət analitiki Daniel Deyvislə "Deep Dive" podkastında müsahibəsində dedi: "İrana gəldikdə, bilməli olduğunuz ilk şey, israillilərin və ABŞ-dakı İsrail lobbisinin əsasən Trampın "sahibləri" olmasıdır və onlar nə etmək istəsələr, Tramp ona əməl etməlidir. Lakin eyni zamanda, Trampın əsas əməliyyat üsulu şiddətlə və təhdidlə danışmaq, başqa sözlə hay-küy salmaq və eyni zamanda əlində kiçik bir çubuq tutmaqdır."
İranla bağlı isə, biz İran məsələsini həll etməmişik, yenidən (hücum etməkdən) danışırıq. Bəs Tramp xarici siyasət cəbhəsində necə uğur qazanıb? Çikaqo Universitetinin professoru vurğulayıb ki, Trampın 2025-ci ildəki xarici siyasət göstəricilərinə baxsanız, bu, heç də təsirli deyil: “Düşünürəm ki, o, İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahunu sakitləşdirməlidir. O, Netanyahuya və tərəfdarlarına eşitmək istədiklərini deməlidir, çünki dediyim kimi, onlar ona “sahibdirlər”. Tramp “Öncə Amerika” prezidenti deyil, əksinə, onun prioriteti “Öncə İsrail”-dir. Amma, eyni zamanda, o, bizi böyük bir müharibəyə sürükləmək istəmir. Beləliklə, bu sözlər olduqca “boş”dur."
