HƏMAS nümayəndə heyəti Şarm əl-Şeyx razılaşmasının detallarının həyata keçirilməsi üçün Qahirəyə gəlib

Xəbər mənbələri bildirib ki, HƏMAS liderlərindən ibarət nümayəndə heyəti Qəzza zolağı ilə bağlı məsələləri, xüsusən də Şarm əl-Şeyx razılaşması və onun humanitar və təhlükəsizlik müddəalarının həyata keçirilməsi mexanizmləri ilə bağlı danışıqların ikinci mərhələsinə hazırlıqları, eləcə də Rəfəh keçidinin yenidən açılmasını müzakirə etmək üçün Qahirəyə gəlib.
Danışıqlara sionist işğalçılarla danışıqların ikinci mərhələsinin başlama tarixinin müəyyən edilməsi mexanizmləri və keçid məntəqələri, atəşkəs və humanitar vəziyyətlə bağlı həll olunmamış məsələlərlə bağlı müzakirələr daxildir.
