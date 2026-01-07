  1. Ana səhifə
HƏMAS nümayəndə heyəti Şarm əl-Şeyx razılaşmasının detallarının həyata keçirilməsi üçün Qahirəyə gəlib

7 yanvar 2026 - 11:56
Xəbər kodu: 1770489
Source: ABNA Xəbər Agentliyi
HƏMAS nümayəndə heyəti Rəfəh keçidinin yenidən açılması ilə bağlı danışıqlar aparmaq üçün Qahirəyə gəlib

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Xəbər mənbələri bildirib ki, HƏMAS liderlərindən ibarət nümayəndə heyəti Qəzza zolağı ilə bağlı məsələləri, xüsusən də Şarm əl-Şeyx razılaşması və onun humanitar və təhlükəsizlik müddəalarının həyata keçirilməsi mexanizmləri ilə bağlı danışıqların ikinci mərhələsinə hazırlıqları, eləcə də Rəfəh keçidinin yenidən açılmasını müzakirə etmək üçün Qahirəyə gəlib.

Danışıqlara sionist işğalçılarla danışıqların ikinci mərhələsinin başlama tarixinin müəyyən edilməsi mexanizmləri və keçid məntəqələri, atəşkəs və humanitar vəziyyətlə bağlı həll olunmamış məsələlərlə bağlı müzakirələr daxildir.

