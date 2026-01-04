Tramp: Maduronun həbsini canlı izlədim; Maduro rejiminin heç kimə ötürülməsinə yol verməyəcəyik

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Donald Tramp şənbə günü Fox News-verdiyi müsahibəsinə əlavə edib: “Mən sözün əsl mənasında [Maduronun oğurlanması və ABŞ-a köçürülməsini] televiziya şousu kimi izlədim. Biz onu bir otaqda və bütün aspektləri ilə yanaşı izlədik...”
Quldur ABŞ prezidenti müsahibədə Maduronun həbsinin canlı videosunu onunla birlikdə kimin izlədiyini açıqlamayıb.
O vurğulayıb: “Birləşmiş Ştatlar Maduro rejimindən heç kimin onun yerinə canişin keçməsinə icazə verməyəcək və ABŞ əməliyyatının məqsədi Venesuelanı rejimini dəyişdirməyə məcbur etməkdir.”
