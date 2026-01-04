  1. Ana səhifə
Tramp: Maduronun həbsini canlı izlədim; Maduro rejiminin heç kimə ötürülməsinə yol verməyəcəyik

4 yanvar 2026 - 18:30
ABNA Xəbər Agentliyi
Quldur ABŞ prezidenti elan edib: Venesuela prezidenti Nikolas Maduronun həbsini canlı izlədim.

Əhli-Beyt (əleyhimus səlam) – Beynəlxalq Xəbər Agentliyi- ABNA: Donald Tramp şənbə günü Fox News-verdiyi müsahibəsinə əlavə edib: “Mən sözün əsl mənasında [Maduronun oğurlanması və ABŞ-a köçürülməsini] televiziya şousu kimi izlədim. Biz onu bir otaqda və bütün aspektləri ilə yanaşı izlədik...”

Quldur ABŞ prezidenti müsahibədə Maduronun həbsinin canlı videosunu onunla birlikdə kimin izlədiyini açıqlamayıb.

O vurğulayıb: “Birləşmiş Ştatlar Maduro rejimindən heç kimin onun yerinə canişin keçməsinə icazə verməyəcək və ABŞ əməliyyatının məqsədi Venesuelanı rejimini dəyişdirməyə məcbur etməkdir.”

